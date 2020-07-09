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Пьяное ДТП устроил полицейский, обломки машины разбросало на сотни метров. Фото: Pixabay

Пьяное ДТП устроил полицейский, обломки машины разбросало на сотни метров — появились фото и видео

9 июл 2020, 10:57
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Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в ночь на 9 июля под Киевом. Легковой автомобиль Volkswagen влетел в грузовик на огромной скорости.

ДТП произошло около 00.30 на Новообуховской трассе. Сам автомобиль Volkswagen после столкновения перевернулся, а его обломки были раскиданы на сотни метров. Об этом пишет «Киев оперативный» в соцсетях.

Несмотря на такое жуткое ДТП, водитель легкового автомобиля после столкновения вылез из искореженной машины и пытался сорвать с нее номера. Когда этого сделать не получилось, он попытался убежать, но его задержали.

Пьяное ДТП устроил полицейский, обломки машины разбросало на сотни метров. Фото: Киев оперативный

Пьяное ДТП устроил полицейский, обломки машины разбросало на сотни метров. Фото: Киев оперативный

Пьяное ДТП устроил полицейский, обломки машины разбросало на сотни метров. Фото: Киев оперативный

Пьяное ДТП устроил полицейский, обломки машины разбросало на сотни метров. Фото: Киев оперативный

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест на алкогольное опьянение на месте он отказался проходить.


Позже стало известно, что виновник ДТП — старший следователь главного управления Нацполиции. Известно, что его зовут Андрей Николаевич, однако фамилия правоохранителя не сообщается.

Напомним, ранее в Киеве произошло несколько ДТП с опрокидыванием автомобилей.


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