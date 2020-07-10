В Днепре произошло смертельное ДТП. Фото: Нацполиция

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В Днепре вчера, 9 июля, поздно вечером произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП случилось около 23.00 в районе дома № 169 по ул. Полтавское Шоссе. Предварительно известно, что водитель автомобиля Volkswagen Crafter объезжал грузовик MAN и на полосе встречного движения столкнулся с автомобилем Ford Focus. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепре.

В ДТП погибли три человека, один травмировался. Правоохранители уже задержали 26-летнего водителя «Фольксвагена», ему сегодня вручат уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины и изберут меру пресечения.

Сведения по данному факту внесли следственным управлением в ЕРДР. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в ночь на 9 июля под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие — легковой автомобиль Volkswagen влетел в грузовик на огромной скорости. Виновником ДТП стал старший следователь главного управления Национальной полиции.