Иск Медведчука против книги о Стусе собрал митинг под судом — новости Киева

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Ракурс

Митинг в Киеве собрался под стенами Дарницкого райсуда Киева, который сегодня, 10 июля, может объявить приговор по делу пророссийского нардепа Виктора Медведчука против журналиста и историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat, которое издало книгу о легендарном украинце Стусе.

Медведчук подал иск в суд о защите «чести, достоинства и деловой репутации» и просит суд запретить издание (изготовление) и распространение книги «Дело Василия Стуса». Также он хочет взыскать с Кипиани и издательства расходы на уплату судебного сбора и признать часть информации, обнародованной в книге, недостоверной.

Медведчук в частности просит признать недостоверными фразы:

распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса — ред.) назначенный государством адвокат Медведчук;

шестерка коммунистической системы Медведчук;

зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?

преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела;

боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?

Кипиани в своей книге рассказывал о процессе над Стусом в 1980 году. Медведчук тогда выступал государственным адвокатом выдающегося поэта-диссидента. Многие историки и свидетели тех событий утверждают, что Медведчук фатально повлиял на судьбу диссидента и обвиняют политика в нарушении норм адвокатской этики во время этого процесса.

Если человек позволяет себе высказывания, не соответствующие действительности, то это является предметом судебного разбирательства для защиты чести и достоинства, я так делал всегда и буду делать в будущем, — возмутился Медведчук.

Политик не считает себя виновным в осуждении Стуса и утверждает, что защищал его в рамках советского законодательства.

Я могу смотреть в глаза и говорить о том, что в отношении Василия Стуса никакой вины — ни внутренней, ни внешней — я не чувствую и никогда не чувствовал, — утверждал Медведчук в 2013 году в интервью «Радио Свобода».

Журналист написал книгу о Стусе на основе архивных материалов бывшего КГБ о втором уголовном деле против поэта, которое было возбуждено в 1980 году за его участие в деятельности Украинской Хельсинской группы и острую критику советской власти. Поэта как опасного рецидивиста тогда приговорили к 10 годам заключения и пяти годам ссылки, которую он отбывал в лагере особо строгого режима в Пермской области России. Стус это заключение не пережил и умер 4 сентября 1985 года в карцере при подозрительных обстоятельствах.

Напомним, в августе прошлого года Медведчук подал иск против Кипиани и издательства Vivat. Первое организационное заседание по этому делу состоялось в октябре 2019 года. Во время заседания в пятницу, 10 июля, суд будет рассматривать дело дальше и может принять решение.