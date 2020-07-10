Позов Медведчука проти книги про Стуса зібрав мітинг під судом — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n140918-mityng-zibravsya-pid-sudom-yakyy-ogolosyt-vyrok-u-spravi-medvedchuka-proty-knygy-pro-stusa.html

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Мітинг у Києві зібрався під стінами Дарницького райсуду Києва, який сьогодні, 10 липня, може оголосити вирок у справі проросійського нардепа Віктора Медведчука проти журналіста та історика Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat, що видало книгу про легендарного українця Василя Стуса.

Медведчук позивається до суду щодо захисту «честі, гідності та ділової репутації» та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги «Справа Василя Стуса». Також він хоче стягнути з Кіпіані та видавництва витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною, пише DW.

Медведчук зокрема просить визнати недостовірними фрази на кшталт:

розпинав поета (мається на увазі Василя Стуса — ред.) призначений державою адвокат Медведчук;

шістка комуністичної системи Медведчук;

навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?;

злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи;

боявся КДБ чи просто завжди був циніком і аморальним типом?

Кіпіані у своїй книзі розповідав про судовий процес над Стусом у 1980 році. Медведчук тоді виступав державним адвокатом видатного поета-дисидента. Чимало істориків та свідків тих подій стверджують, що Медведчук фатально вплинув на долю дисидента і звинувачують політика у порушенні норм адвокатської етики.

Якщо людина дозволяє собі висловлювання, які не відповідають дійсності, то це є предметом судового розгляду для захисту честі та гідності, я так вчиняв завжди і буду робити в майбутньому, — обурився Медведчук.

Політик не вважає себе винним у засудженні Стуса і переконує, що захищав його у рамках радянського законодавства.

Я можу дивитися в очі і говорити про те, що стосовно Василя Стуса ніякої вини — ні внутрішньої, ні зовнішньої — я не відчуваю і ніколи не відчував, — стверджував Медведчук у 2013 році в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Журналіст написав книгу про Стуса на основі архівних матеріалів колишнього КДБ щодо другої кримінальної справи проти поета, яку було порушено у 1980 році за його участь у діяльності Української Гельсінської спілки та гостру критику радянської влади. Поета як небезпечного рецидивіста тоді була засуджено до 10 років ув’язнення та п’яти років заслання, яке він відбував у таборі особливо суворого режиму в Пермській області Росії. Стус це ув’язнення не пережив і помер 4 вересня 1985 року у карцері за підозрілих обставин.

Нагадаємо, торік у серпні Медведчук подав позов проти Кіпіані і видавництва Vivat. Перше організаційне засідання у цій справі відбулося торік у жовтні. Під час засідання в п’ятницю, 10 липня, суд розглядатиме справу далі й може ухвалити рішення.