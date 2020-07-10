Зеленський зробив заяву щодо Медведчука і Росії, з’явилося відео — новини України

Зеленський зробив заяву щодо Медведчука і Росіїhttps://racurs.ua/ua/n140913-zelenskyy-zrobyv-zayavu-schodo-medvedchuka-i-rosiyi.htmlРакурс
Володимир Зеленський під час візиту на Волинь відреагував на запитання активістів щодо проросійського політика Віктора Медведчука. Президент запевнив, що знає, звідки один з членів політради «Опозиційної платформи — За життя» отримує фінансування.
Я впевнений, що (Медведчук — ред.) дійсно фінансується з Російської Федерації, — сказав Зеленський.
Відео з реакцією глави держави на це питання виклав у Facebook прес-секретар «Нацкорпусу» Роман Чернишов.
Відповідаючи на запитання, коли правоохоронні органи «займуться» улюбленим українцем Володимира Путіна, Зеленський заявив:
Ви знаєте, ми з вами повинні жити за законами.
Активісти у відповідь запитали президента, коли Медведчуком займеться Служба безпеки України.
У нас є правоохоронні органи. Я така ж людина, як ви. Дійсно, потрібно, щоб правоохоронні органи цим детально займалися. Я вас чую, я з вами в цьому питанні солідарний, — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, у березні відбувся візит проросійских українських нардепів до Москви. Одним з його учасників був Віктор Медведчук. Він провів зустріч з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, під час якого обговорювалися шляхи «наближення миру в Україні».