Зеленський зробив заяву щодо Медведчука і Росії, з’явилося відео — новини України

https://racurs.ua/ua/n140913-zelenskyy-zrobyv-zayavu-schodo-medvedchuka-i-rosiyi.html

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Володимир Зеленський під час візиту на Волинь відреагував на запитання активістів щодо проросійського політика Віктора Медведчука. Президент запевнив, що знає, звідки один з членів політради «Опозиційної платформи — За життя» отримує фінансування.

Я впевнений, що (Медведчук — ред.) дійсно фінансується з Російської Федерації, — сказав Зеленський.

Відео з реакцією глави держави на це питання виклав у Facebook прес-секретар «Нацкорпусу» Роман Чернишов.

Відповідаючи на запитання, коли правоохоронні органи «займуться» улюбленим українцем Володимира Путіна, Зеленський заявив:

Ви знаєте, ми з вами повинні жити за законами.

Активісти у відповідь запитали президента, коли Медведчуком займеться Служба безпеки України.

У нас є правоохоронні органи. Я така ж людина, як ви. Дійсно, потрібно, щоб правоохоронні органи цим детально займалися. Я вас чую, я з вами в цьому питанні солідарний, — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у березні відбувся візит проросійских українських нардепів до Москви. Одним з його учасників був Віктор Медведчук. Він провів зустріч з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, під час якого обговорювалися шляхи «наближення миру в Україні».