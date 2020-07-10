Зеленский сделал заявление о Медведчуке и России, появилось видео — новости Украины

https://racurs.ua/n140913-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-medvedchuke-i-rossii.html

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Владимир Зеленский во время визита на Волынь отреагировал на вопрос активистов о пророссийском политике Викторе Медведчуке. Президент заверил, что знает, откуда получает финансирование один из членов политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Я уверен, что (Медведчук — ред.) действительно финансируется из Российской Федерации, — сказал Зеленский.

Видео с реакцией главы государства на этот вопрос выложил в Facebook пресс-секретарь «Нацкорпуса» Роман Чернышев.

Отвечая на вопрос, когда правоохранительные органы «займутся» любимым украинцем Владимира Путина, Зеленский заявил:

Вы знаете, мы должны с вами жить по закону.

Активисты в ответ спросили у президента, когда Медведчуком займется Служба безопасности Украины.

У нас есть правоохранительные органы. Я такой же человек, как вы. Действительно, нужно, чтобы правоохранительные органы этим подробно занимались. Я вас слышу, я с вами в этом вопросе солидарен, — резюмировал Зеленский.

Напомним, в марте состоялся визит пророссийских украинских нардепов в Москву. Одним его участников был Виктор Медведчук. Он провел встречу с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, во время которого обсуждались пути «приближения мира в Украине».