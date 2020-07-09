День Самсона-целителя и годовщины избрания Кучмы и Лукашенко — праздник 10 июля, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n140911-10-iulya-den-samsona-celitelya-i-godovschiny-izbraniya-kuchmy-i-lukashenko.html

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10 июля в православной церкви почитают память Самсона-целителя. В этот день в 1994 году президентами Украины и Беларуси стали соответственно Леонид Кучма и Александр Лукашенко.

Самсон был сыном благочестивых и богатых римлян. Он получил хорошее образование, изучал и врачебное дело. Благодаря доброму сердцу, он безвозмездно помогал больным людям. Когда родители Самсона умерли, он освободил всех рабов, а деньги раздал бедным и убогим.

Бог увидел благие дела Самсона и наградил его даром чудотворения. В то время страной руководил император Юстиниан. Когда он тяжело заболел, то позвал на помощь именно целителя Самсона.

10 июля в некоторых странах отмечаются и странные праздники. В частности, это день «Не наступайте на пчел». В США отмечают день коктейля Pina Colada и сбора черники. «Пина колада» — традиционный карибский алкогольный коктейль на основе светлого рома, с кокосовым молоком и ананасовым соком. Празднуют 10 июля и день пикника с плюшевым мишкой.

10 июля в украинской и мировой истории произошли интересные события.

В 1651 году под Берестечком закончилась битва между армией Речи Посполитой и союзным казацко-татарским войском.

10 июля 1878 года в Англии футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток. Ранее судьи кричали.

В 1991 году 10 июля неизвестные взорвали два памятника — Степану Бандере в селе Старый Угрынив (Ивано-Франковская области) и Евгению Коновальцу в селе Зашков (Львовская области). Оба памятника были установлены на родине лидеров ОУН.

10 июля 1994 года во время второго тура выборов Леонида Кучму избрали президентом Украины, а Александра Лукашенко — президентом Беларуси.

В этот день родился в 1509 году Жан Кальвин — французский протестантский проповедник, основатель кальвинизма.

10 июля — день рождения Леонида Буряка, украинского футболиста и тренера (1955 год). В 1982 году в этот день родился Влад Яма, украинский танцовщик.