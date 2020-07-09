Зеленские переехали на отремонтированную госдачу Ющенко — видео расследования, фото — УП

https://racurs.ua/n140910-zelenskie-pereehali-na-otremontirovannuu-gosdachu-uschenko-video-rassledovaniya.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский переехал жить на бывшую государственную дачу Виктора Ющенко. Зеленские пользуются домом на территории резиденции «Конча-Заспа» Государственного управления делами.

Журналисты проекта «Схемы» сообщили, что в этом имении, известном как «дача Ющенко», ранее сделали ремонт за государственный счет. В конце 2019 года почти 200 тыс. грн из государственного бюджета потратили на текущий ремонт, а 110 тыс. грн ушло на ремонт системы пожарной сигнализации.

Ющенко жил на этой даче в 2004—2014 годах. Это трехэтажный особняк площадью 2 тыс. кв. м. Дом имеет четыре спальни, лифт, массажный кабинет, сауну и бассейн. Содержание дачи обходилось раньше бюджету в 30 млн грн, сообщают «Схемы».

Зеленский начал пользоваться дачей в июле. 6 июля съемочная группа зафиксировала, как кортеж президента вечером направился в сторону Конча-Заспы и заехал на режимную территорию. Он уехал оттуда только утром.

На следующий день президент также ночевал в нем. Журналисты зафиксировали, как из территории госдач выезжал автомобиль жены президента Елены Зеленской.

Напомним, что до избрания президентом Зеленский осуждал политиков, пользующихся государственными льготами и привилегиями. Он утверждал, что государственные резиденции надо отдать детям.

После обнародования видео расследования пресс-служба президента рассказала, что Зеленский сообщил в Национальное агентство по предупреждению коррупции об изменениях в своем имущественном состоянии. Президент в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи в Киевской области и землю под ним.

Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа», — сообщила пресс-служба Зеленского.



Как ранее писал «Ракурс», Зеленский сам сознался, что вовремя не задекларировал существенные изменения в его имущественном состоянии. В 2019 году после вступления в должность президента Украины Зеленский совершил покупку и продажу облигаций внутреннего государственного займа. Общая стоимость приобретенных и проданных долговых ценных бумаг превышала 50 прожиточных минимумов.

Глава НАПК составил и вручил Зеленскому два админпротоколы.