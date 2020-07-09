Пандемия коронавируса только начинается — главный инфекционист США, фото — Росбалт

https://racurs.ua/n140909-pandemiya-koronavirusa-tolko-nachinaetsya-glavnyy-infekcionist-ssha.html

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Пандемия коронавируса только начинается. Мир находится на старте глобальной пандемии, которая, вероятно, усилится.

Такой прогноз представил главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи, его цитирует газета Corriere della Sera.

Фаучи подчеркнул, что большие вспышки коронавируса наблюдаются в Бразилии, ЮАР, в Азии. При этом вспышку в США, по-прежнему не удалось взять под контроль.

Он отметил, что некоторые штаты в попытке восстановить нормальную жизнь начали слишком быстро ослаблять ограничения, а многие нарушали рекомендации. В результате возросло число инфицированных.

Мир должен вместе принимать скоординированные меры по сдерживанию пандемии, иначе вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев, — предупредил Фаучи.

9 июля во Всемирной организации здравоохранения также оценили ситуацию с коронавирусом в мире. Там считают, что большинству стран пока так и не удалось взять ситуацию под контроль. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.

Становится хуже. Пандемия ускоряется. Коронавирус эксплуатирует неравенство в системах здравоохранения и раскол в обществе, — отметил глава ВОЗ и добавил, что пандемия разрушила системы здравоохранения в некоторых самых богатых странах мира.



По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 12,2 млн человек, умерли более 554 тыс.