Попугаи вытесняют людей в городе на юге Франции, фото — Yahoo

https://racurs.ua/n140908-popugai-vytesnyaut-ludey-v-gorode-na-uge-francii-video.html

Ракурс

Полтысячи попугаев медленно вытесняют людей в Монпелье — городе на юге Франции. Они поселились в центре административной столицы департамента Эро.

Птицы, узнаваемые по яркому цвету перьев и очень резким крикам, фактически колонизировали город. Они поселились в городских парках и садах, чем удивили некоторых жителей.

Как рассказала журналистам France-3 студентка экологического факультета местного университета, часть птиц убежала из клеток, других выпустили сами хозяева. С тех пор попугаи размножились и колонизировали Монпелье.

Орнитологи отмечают, что такое явление наблюдается не только на юге Франции. В Европе, например, попугаи селятся в пригородах, например, в больших садах. Они выбирают старые деревья, высотой не менее восьми метров, ищут в них полости для своего «жилья».

Питаются эти птицы преимущественно свежими фруктами и семенами. Родной средой попугаев считают Африку и Азию. Первые попугаи были завезены во Францию ​​в середине 1970 годов. Примерно тогда же они появились в Великобритании, Испании и Италии.