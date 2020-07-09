Илон Маск ищет лучших копателей тоннелей

Илон Маск ищет лучших копателей тоннелейhttps://racurs.ua/n140907-ilon-mask-ischet-luchshih-kopateley-tonneley.htmlРакурс
Илон Маск ищет таланты: его компания The Boring Company объявила о проведении конкурса по скоростной прокладке тоннелей.
Соревнование стартует весной 2021 года, сообщается на сайте компании.
The Boring Company строит туннельную инфраструктуру для быстрой, безопасной и комфортной транспортировки с помощью систем Loop и Hyperloop. Поэтому компания ищет оптимальные и эффективные решения, чтобы увеличить скорость прокладки туннелей и снизить стоимость работ.
Во время конкурса компания предложит участникам посоревноваться в прокладывании 30-метрового тоннеля с диаметром в полметра.
Победителей определят по скорости прокладки, скорости сдачи готового проекта и точности прокладки подземной магистрали. Чтобы оценить качество работ, в тоннель запустят уменьшенную копию автомобиля Tesla на дистанционном управлении.
The Boring Company приглашает студентов, независимых специалистов и компании из любых стран.
Напомним, что в конце 2018 году компания открыла двухкилометровый подземный тоннель под Лос-Анджелесом.
«Ракурс» сообщал, что в России развлекаются на соревнованиях по скоростному копанию могил и «дрифту» на катафалках.