Ничего святого: в России проведут соревнования по скоростному копанию могил и «дрифт» на катафалкахhttps://racurs.ua/n140135-nichego-svyatogo-v-rossii-provedut-sorevnovaniya-po-skorostnomu-kopaniu-mogil-i-drift.htmlРакурс
В Российской Федерации состоится профессиональный конкурс гробовщиков под названием «Могильный произвол».
Соревнования, предусматривающие копание могил на скорость, пройдут в рамках форума ритуальных агентств. Изначально конкурс должен был состояться во Владивостоке, но его перенесли в Омск. Об этом 23 июня сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей организации «Некрополь».
По решению организаторов соревнования по копке могил на скорость, которые планировалось провести во Владивостоке, переносится в Омск, на конец августа 2020 года, — отметили в организации.
В конкурсе должны участвовать команды по два человека. Жюри оценивает их работу по нескольким критериям, в том числе по размеру ямы и аккуратности исполнения. Измерителем, как отметили организаторы мероприятия, будет настоящий гроб.
Тем временем РИА «Новости» сообщает, что во Владивостоке пройдет «дрифт» на катафалках.
Напомним, в России детскую горку для лыжни насыпали с земли, взятой на кладбище. Инцидент произошел в селе Красноярка недалеко от Омска. О том, что земля для детского спортивного объекта взятая на кладбище, обнаружили местные жители, которые нашли в ней столбы от оград, кресты, венки и искусственные цветы.