Конкурс по копанию могил на скорость проведут в России. Фото: googleusercontent.com

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Ракурс

В Российской Федерации состоится профессиональный конкурс гробовщиков под названием «Могильный произвол».

Соревнования, предусматривающие копание могил на скорость, пройдут в рамках форума ритуальных агентств. Изначально конкурс должен был состояться во Владивостоке, но его перенесли в Омск. Об этом 23 июня сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей организации «Некрополь».

По решению организаторов соревнования по копке могил на скорость, которые планировалось провести во Владивостоке, переносится в Омск, на конец августа 2020 года, — отметили в организации.

В конкурсе должны участвовать команды по два человека. Жюри оценивает их работу по нескольким критериям, в том числе по размеру ямы и аккуратности исполнения. Измерителем, как отметили организаторы мероприятия, будет настоящий гроб.

Тем временем РИА «Новости» сообщает, что во Владивостоке пройдет «дрифт» на катафалках.

Напомним, в России детскую горку для лыжни насыпали с земли, взятой на кладбище. Инцидент произошел в селе Красноярка недалеко от Омска. О том, что земля для детского спортивного объекта взятая на кладбище, обнаружили местные жители, которые нашли в ней столбы от оград, кресты, венки и искусственные цветы.