Конкурс із копання могил на швидкість проведуть в Росії. Фото: googleusercontent.com

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Ракурс

У Російській Федерації відбудеться професійний конкурс могильників під назвою «Могильне свавілля».

Змагання, що передбачають копання могил на швидкість, пройдуть в рамках форуму ритуальних агентств. Спочатку конкурс повинен був відбутися у Владивостоці, але його перенесли в Омськ. Про це 23 червня повідомляє видання «Известия» з посиланням на представників організації «Некрополь».

За рішенням організаторів змагання з копання могил на швидкість, яке планувалося провести у Владивостоці, переноситься в Омськ, на кінець серпня 2020 року, — зазначили в організації.

У конкурсі повинні брати участь команди по двоє осіб. Журі оцінює їхню роботу за кількома критеріями, в тому числі за розміром ями і акуратністю виконання. Вимірником, як зазначили організатори заходу, буде справжня труна.

Натомість у Владивостоці відбудеться «дрифт» на катафалках.

Нагадаємо, у Росії дитячу гірку для лижні насипали із землі, взятої на кладовищі. Інцидент стався в селі Красноярка неподалік Омська. Про те, що землю для дитячого спортивного об'єкту взяли на кладовищі, заявили місцеві жителі, котрі знайшли в ній стовпи від огорож, хрести, вінки та штучні квіти.