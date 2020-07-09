Ілон Маск шукає кращих копачів тунелів, фото — FutureNow

https://racurs.ua/ua/n140907-ilon-mask-shukaie-kraschyh-kopachiv-tuneliv.html

Ракурс

Ілон Маск шукає таланти: його компанія The Boring Company оголосила про проведення конкурсу на швидкісне прокладання тунелів.

Змагання стартує навесні 2021 року, повідомляється на сайті компанії.

The Boring Company будує тунельну інфраструктуру для швидкої, безпечної і комфортної транспортування за допомогою систем Loop і Hyperloop. Тому компанія шукає оптимальні і ефективні рішення, щоб збільшити швидкість прокладання тунелів і знизити вартість робіт.

Під час конкурсу компанія запропонує учасникам позмагатися в прокладанні 30-метрового тунелю з площею поперечного перерізу у 0,2 кв. м чи діаметром у півметра.

Переможців визначатимуть за швидкістю прокладання, швидкістю здачі готового проекту і точністю прокладання підземної магістралі. Щоб оцінити якість робіт, в тунель запустять зменшену копію автомобіля Tesla на дистанційному управлінні.

The Boring Company запрошує студентів, незалежних фахівців і компанії з будь-яких країн.

Нагадаємо, що у кінці 2018 року компанія відкрила двокілометровий підземний тунель під Лос-Анджелесом.

«Ракурс» повідомляв, що у Росії розважаються на змаганнях зі швидкісного копання могил та «дрифтуванні» на катафалках.