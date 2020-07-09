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З 800 тис. дол. хабара знову прийшли до голови Фонду держмайна, фото — НАБУ
З 800 тис. дол. хабара знову прийшли до голови Фонду держмайна — фото затриманняhttps://racurs.ua/ua/n140906-z-800-tys-dol-habara-znovu-pryyshly-do-golovy-fondu-derjmayna-foto-zatrymannya.htmlРакурс
Хабара у 800 тис. дол. пропонували голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.
Чиновника хотіли підкупити в обмін на призначення двох осіб на чолі держпідприємств, а також продовження угоди між одним з цих ДП та комерційною структурою.
Хабарників взяли на «гарячому» під час передачі першого траншу — 200 тис. дол.
Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва САП на гарячому викрили особу, що намагалася мене підкупити. Скільки їх не попереджай, а вони все лізуть і лізуть зі своїми хабарами. Перевірили? І як вам результат? Так закінчуватиметься кожна історія зі спробою дати мені хабаря. Почуйте мене цього разу: не треба! — написав Сенниченко у Фейсбук.
До Сенниченка приходять із пропозицією хабара вже вдруге за півроку. У лютому цього року керівнику Фонду держмайна пропонували 5 млн дол. Його просили розглянути призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» наперед визначеної особи.
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