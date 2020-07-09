З 800 тис. дол. хабара знову прийшли до голови Фонду держмайна, фото — НАБУ

https://racurs.ua/ua/n140906-z-800-tys-dol-habara-znovu-pryyshly-do-golovy-fondu-derjmayna-foto-zatrymannya.html

Ракурс

Хабара у 800 тис. дол. пропонували голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.

Чиновника хотіли підкупити в обмін на призначення двох осіб на чолі держпідприємств, а також продовження угоди між одним з цих ДП та комерційною структурою.

Хабарників взяли на «гарячому» під час передачі першого траншу — 200 тис. дол.

Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва САП на гарячому викрили особу, що намагалася мене підкупити. Скільки їх не попереджай, а вони все лізуть і лізуть зі своїми хабарами. Перевірили? І як вам результат? Так закінчуватиметься кожна історія зі спробою дати мені хабаря. Почуйте мене цього разу: не треба! — написав Сенниченко у Фейсбук.



До Сенниченка приходять із пропозицією хабара вже вдруге за півроку. У лютому цього року керівнику Фонду держмайна пропонували 5 млн дол. Його просили розглянути призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» наперед визначеної особи.