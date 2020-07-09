С 800 тыс. долл. взятки снова пришли к председателю Фонда госимущества, фото — НАБУ

https://racurs.ua/n140906-s-800-tys-doll-vzyatki-snova-prishli-k-predsedatelu-fonda-gosimuschestva-foto-zaderjaniya.html

Ракурс

Взятку в 800 тыс. долл. предлагали председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

Чиновника хотели подкупить в обмен на назначение двух человек во главе госпредприятий, а также продление соглашения между одним из этих ГП и коммерческой структурой.

Взяточников взяли на «горячем» во время передачи первого транша — 200 тыс. долл.

Только что детективы НАБУ с поличным разоблачили лицо, пытавшееся меня подкупить. Сколько их не предупреждай, а они все лезут и лезут со своими взятками. Проверили? И как вам результат? Так будет заканчиваться каждая история с попыткой дать мне взятку. Услышьте меня в этот раз: не надо! — написал Сенниченко в Фейсбук.



К Сенниченко приходят с предложением взятки уже второй раз за полгода. В феврале этого года руководителю Фонда госимущества предлагали 5 млн долл. Его просили назначить на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод» заранее определенное лицо.