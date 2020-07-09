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Ракурс
Самая большая грудь в Украине имеет естественный 13-й размер, фото — 24 канал

У самой большой груди в Украине естественный 13-й размер (ФОТО)

9 июл 2020, 19:59
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Самая большая природная грудь в Украине у Милы Кузнецовой. У нее 13-й размер, а обхват груди составляет 135,5 см.

Кузнецова стала новой рекордсменкой Украины в номинации «Самая большая женская натуральная грудь». О присвоении модели такого звания рассказала в Фейсбук руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Самая большая грудь в Украине — у полтавчанки природный 13-й размер, фото — Лана Ветрова

Предыдущий рекорд страны в этой номинации составил 128 см. Предварительно Кузнецова прошла медицинское обследование, где проверяли натуральность ее груди.

Рекордсменка ранее работала помощником адвоката в Лубнах, сейчас является моделью и блогером. В Инстаграм на нее подписаны почти 600 тыс. человек.


Самая большая грудь в Украине — у полтавчанки природный 13-й размер, фото — Лана Ветрова

Кузнецова рекламирует одежду plus-size, купальники и белье. Она обладательница титулов «Мисс мира Королева», «Мисс Украина Вселенная plus size», «Мисс топ-модель Вселенная plus size».

Источник: Ракурс


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