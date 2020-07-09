Турист три месяца прожил в аэропорту на Филиппинах, фото — ФБ Р.Трофимова

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Ракурс

Эстонец Роман Трофимов на три месяца застрял в аэропорту города Манила на Филиппинах из-за коронавируса. На чужбине он провел 109 дней, после чего его вернули на родину 7 июля.

Трофимов улетел из Эстонии 12 марта. В тот же день в Эстонии ввели чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19. Через три дня карантин ввели и на Филиппинах, поэтому миграционная служба отказала туристу во въезде в страну.

Из-за локдауна авиакомпания AirAsia приостановила полеты, поэтому эстонец был вынужден остаться в аэропорту. Перевозчик забрал паспорт Трофимова, пообещав вернуть документ после его прибытия на родину.

Он обратился за помощью в консульство. Проблемой стал так называемый «серый паспорт», который выдается людям, проживающим в Эстонии без гражданства.

Решение искали месяц. Трофимову предлагали сесть на рейс в Амстердам, а оттуда долететь домой, но у него не было 1,5 тыс. евро на билет.

Пришлось ждать окончания карантина. Трофимову приходилось ночевать на скамейках или на полу в терминале. Возможности принять душ не было, а мыло для рук в туалете ни разу не меняли.

Через неделю ему все же выдали небольшую комнату и начали кормить два раза в день. Впрочем, условия оставались спартанскими. Мужчина жаловался на здоровье, но медпомощи не получил.

Тараканы были по всему терминалу и ползали по мне, когда я спал. Постоянный свет, громкая музыка на весь терминал, которая включалась автоматически каждые 10 минут круглосуточно днем ​​и ночью, — описал человек свои три месяца в терминале.

История Трофимова, о которой он писал в Фейсбук, привлекла внимание СМИ и МИД Эстонии. Ему все же организовали рейс и доставили домой.