Турист три місяці прожив в аеропорту на Філіппінах — історія митарств в терміналі, фото — ФБ Р. Трофімов

https://racurs.ua/ua/n140904-turyst-try-misyaci-projyv-v-aeroportu-na-filippinah-istoriya-mytarstv-v-terminali.html

Ракурс

Естонець Роман Трофімов на три місяці застряг в аеропорту міста Маніла на Філіппінах через коронавірус. На чужині він провів 109 днів, після чого його повернули на батьківщину 7 липня.

Трофімов виїхав з Естонії 12 березня. Того ж дня в Естонії запровадили надзвичайний стан через поширення COVID-19. Через три дні карантин ввели і на Філіппінах, тому міграційна служба відмовила туристу у в’їзді в країну.

Через локдаун авіакомпанія AirAsia призупинила перельоти, тому естонець був змушений залишитися в аеропорту. Перевізник забрав паспорт Трофімова, пообіцявши повернути документ після його прибуття на батьківщину.

Він звернувся за допомогою в консульство. Проблемою став так званий «сірий паспорт», який видається людям, які проживають в Естонії без громадянства.

Рішення шукали місяць. Трофімову пропонували сісти на рейс до Амстердама, а звідти долетіти додому, але у нього не було 1,5 тис. євро на квиток.

Отож, довелося чекати закінчення карантину. Трофімову доводилося ночувати на лавках або на підлозі в терміналі. Можливості прийняти душ не було, а мило для рук в туалеті жодного разу не змінювали.

Через тиждень йому все ж видали невелику кімнату і почали годувати двічі на день. Утім, умови залишалися спартанськими. Чоловік скаржився на здоров’я, але меддопомоги не отримав.

Таргани були по всьому терміналу і повзали по мені, коли я спав. Постійне світло, гучна музика на увесь термінал, яка включалася автоматично кожні 10 хвилин цілодобово вдень і вночі, — описав чоловік свої три місяці в терміналі.

Історія Трофімова, про яку він писав у Фейсбук, привернула увагу ЗМІ та МЗС Естонії. Йому все ж організували рейс і доправили додому.