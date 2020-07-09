Потерялся том дела Шеремета и апелляцию Антоненко отложили, скриншот видео

https://racurs.ua/n140903-poteryalsya-tom-dela-sheremeta-i-apellyaciu-antonenko-otlojili.html

Ракурс

В деле Павла Шеремета Киевский апелляционный суд 9 июля в четвертый раз перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко.

В следующий раз Фемида соберется в 10.30 13 июля. Сегодня причиной отсрочки рассмотрения стало то, что прокуроры потеряли том обвинения по дороге в суд, сообщается в трансляции заседания.

Адвокаты Антоненко предложили вызвать курьера на место потери, но суд отказал в продлении заседания, поскольку ему необходимо время для ознакомления с материалами.

Коллегия Апелляционного суда дала прокуратуре три дня на поиск материалов. Такое решение в суде приняли в связи с необходимостью направить запрос в Печерский районный суд о наличии или отсутствии одного из томов уголовного дела.

Кроме того, прокуроры не внесли в обвинение изменение статей, которые подразумевают усиление пресечения для Антоненко.

Ветеран АТО Андрей Антоненко и врач Юлия Кузьменко с декабря 2019 года находятся в СИЗО по обвинению в организации убийства Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь в мае освободили из домашнего ареста на залог 168 тыс. грн.

22 мая досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершили.