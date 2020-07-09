Загубився том справи Шеремета й апеляцію Антоненка відклали, скріншот відео

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Ракурс

У справі Павла Шеремета Київський апеляційний суд 9 липня учетверте переніс розгляд апеляції на запобіжний захід підозрюваному Андрію Антоненку.

Наступного разу Феміда збереться о 10.30 13 липня. Сьогодні причиною відтермінування розгляду стало те, що прокурори втратили том обвинувачення по дорозі до суду, повідомляється у трансляції засідання.

Адвокати Антоненка запропонували викликати кур'єра на місце втрати, але суд відмовив у продовженні засідання, оскільки йому необхідний час для ознайомлення з матеріалами.

Колегія Апеляційного суду дала прокуратурі три дні на пошук матеріалів. Таке рішення у суді ухвалили в зв’язку з необхідністю надіслати запит до Печерського районного суду щодо наявності чи відсутності одного з томів кримінальної справи.

Крім того, прокурори не внесли в обвинувачення зміну статей, які мають на увазі посилення запобіжного заходу для Антоненка.

Ветеран АТО Андрій Антоненко і лікар Юлія Кузьменко з грудня 2019 року перебувають в СІЗО за обвинуваченням про організацію вбивства Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь у травні звільнили з домашнього арешту на заставу 168 тис. грн.

22 травня досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершили.