Найбільші груди в Україні — у полтавчанки природний 13-й розмір, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n140905-naybilshi-grudy-v-ukrayini-maut-pryrodnyy-13-y-rozmir-foto.html

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Найбільші природні груди в Україні має уродженка Полтавщини Міла Кузнецова. Вона має 13-й розмір, а обхват грудей становить 135,5 см.

Кузнецова стала новою рекордсменкою України у номінації «Найбільші жіночі натуральні груди». Про присвоєння моделі такого звання розповіла у Фейсбук керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Попередній рекорд країни у цій номінації становив 128 см. Попередньо Кузнецова пройшла медичне обстеження, під час якого перевіряли натуральність її грудей.

Рекордсменка раніше працювала помічником адвоката у Лубнах, нині є моделлю та блогером. В Інстаграм на неї підписано майже 600 тис. людей. Кузнецова рекламує одяг plus-size, купальники та білизну. Вона володарка титулів «Міс світу Королева», «Міс Україна Всесвіт plus size», «Міс топ-модель Всесвіт plus size».