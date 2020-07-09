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Ракурс
Папуги витісняють людей у місті на півдні Франції, фото — Yahoo

Папуги витісняють людей у місті на півдні Франції (ВІДЕО)

9 лип 2020, 21:33
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Півтисячі папуг повільно витісняють людей у Монпельє — місті на півдні Франції. Вони оселилися в центрі адміністративної столиці департаменту Еро.

Птахи, упізнавані за яскравим кольором пір’я і дуже різкими криками, фактично колонізували місто. Вони оселилися в міських парках і садах, чим здивували деяких жителів.

Як розповіла журналістам France-3 студентка екологічного факультету місцевого університету, частина птахів утекла з кліток, інших випустили самі господарі. Відтоді папуги розмножилися і колонізували Монпельє.


Орнітологи відзначають, що таке явище спостерігається не тільки на півдні Франції. У Європі, наприклад, папуги селяться в міжміських районах, наприклад, у великих садах. Вони обирають старі дерева, висотою не менше восьми метрів, шукають у них порожнини.

Харчуються ці птахи переважно свіжими фруктами і насінням. Рідним середовищем папуг вважають Африку й Азію. Перші папуги були завезені до Франції в середині 1970 років. Приблизно тоді ж вони з’явилися у Великій Британії, Іспанії та Італії.

Джерело: Ракурс


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