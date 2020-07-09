Пандемія коронавірусу тільки починається — інфекціоніст зі США, фото — Росбалт

https://racurs.ua/ua/n140909-pandemiya-koronavirusu-tilky-pochynaietsya-infekcionist-zi-ssha.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу тільки починається. Світ перебуває на старті глобальної пандемії, яка, ймовірно, посилиться.

Такий прогноз представив головний експерт робочої групи по боротьбі з коронавірусом у США доктор Ентоні Фаучи, його цитує газета Corriere della Sera.

Фаучі підкреслив, що великі спалахи коронавірусу спостерігаються в Бразилії, ПАР, в Азії. При цьому спалах в США, як і раніше, не вдалося взяти під контроль.

Він зазначив, що деякі штати у спробі відновити нормальне життя почали занадто швидко послаблювати обмеження, а багато людей порушували рекомендації. В результаті зросла кількість інфікованих.

Світ повинен разом приймати скоординовані заходи для стримування пандемії, інакше вірус буде поширюватися активно ще кілька місяців, — попередив Фаучі.

9 липня у Всесвітній організації охорони здоров’я також оцінили ситуацію з коронавірусом у світі. Там вважають, що більшості країн поки так і не вдалося взяти ситуацію під контроль. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреесус.

Стає гірше. Пандемія прискорюється. Коронавірус експлуатує нерівність в системах охорони здоров’я та розкол у суспільстві, — зазначив глава ВООЗ і додав, що пандемія зруйнувала системи охорони здоров’я в деяких з найбагатших країн світу.



За останніми даними, в світі коронавірусом інфікувалися понад 12,2 млн осіб, померли понад 554 тис.