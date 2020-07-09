Зеленські переїхали на відремонтовану держдачу Ющенка, фото — УП

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський переїхав жити на колишню державну дачу Віктора Ющенка. Зеленські користуються будинком на території резиденції «Конча-Заспа» Державного управління справами.

Журналісти проекту «Схеми» повідомили, що у цьому маєтку, який відомий як «дача Ющенка», раніше зробили ремонт за державний кошт. Наприкінці 2019 року майже 200 тис. грн із державного бюджету витратили на поточний ремонт, а 110 тис. грн пішло на ремонт системи пожежної сигналізації.

Ющенко мешкав на цій дачі у 2004−2014 роках. Це триповерховий маєток площею 2 тис. кв. м. Будинок має чотири спальні, ліфт, масажний кабінет, сауну і басейн. Утримання дачі обходилося раніше бюджету у 30 млн грн, повідомляють «Схеми».

Зеленський почав користуватися дачею у липні. 6 липня знімальна група зафіксувала, як кортеж президента увечері попрямував у бік Конча-Заспи та заїхав на режимну територію і виїхав звідти лише вранці. Наступного дня президент також ночував у ньому. Журналісти також зафіксували, як з території держдач виїжджав автомобіль дружини президента Олени Зеленської.

Нагадаємо, що до обрання президентом Зеленський засуджував політиків, які користуються державними пільгами та привілеями. Він стверджував, що державні резиденції треба віддати дітям.

Після оприлюднення відео розслідування прес-служба президента розповіла, що Зеленський повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про зміни у своєму майновому стані. Президент у липні 2020 року продав будинок у селі Іванковичі в Київській області і землю під ним.

Президент України з сім'єю тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа», — повідомила прес-служба Зеленського.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський сам зізнався, що вчасно не задекларував істотні зміни у своєму майновому стані. У 2019 після вступу на посаду президента України Зеленський купив і продав облігації внутрішньої державної позики. Загальна вартість придбаних і проданих боргових цінних паперів перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

Голова НАЗК склав і вручив Зеленському два адмінпротоколи.