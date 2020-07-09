День Самсона й річниці обрання Кучми і Лукашенка — свято 10 липня, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n140911-10-lypnya-den-samsona-chudotvorcya-y-richnyci-obrannya-kuchmy-i-lukashenka.html

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10 липня у православній церкві вшановують пам’ять Самсона — чудотворця. Цього дня у 1994 році президентами України та Білорусі стали відповідно Леонід Кучма і Олександр Лукашенко.

Самсон був сином благочестивих і заможних римлян. Він отримав хорошу освіту і, зокрема, вивчав лікарське мистецтво. Завдяки доброму серцю, він безоплатно допомагав хворим людям. Коли батьки Самсона померли, він звільнив всіх рабів, а статки роздав бідним і убогим.

Бог побачив благі справи Самсона і нагородив його даром чудотворення. У той час країною керував імператор Юстиніан. Коли він тяжко захворів, покликав на допомогу саме цілителя Самсона.

10 липня в деяких країнах святкують й дивні свята. Зокрема, це день «Не наступайте на бджіл». У США відзначають день коктейлю Piña Colada і збору чорниці. «Піна колада» — традиційний карибський алкогольний коктейль на основі світлого рому, з кокосовим молоком і ананасовим соком. Святкують 10 липня й день пікніка з плюшевим ведмедиком.

10 липня в українській та світовій історії відбулися цікаві події.

У 1651 році під Берестечком закінчилася битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом.

10 липня 1878 року в Англії футбольний арбітр вперше використав на полі свисток. Раніше судді кричали.

У 1991 році 10 липня невідомі підірвали два пам’ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська області) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська області). Обидва пам’ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН.

10 липня 1994 року під час другого туру виборів Леоніда Кучму обрали президентом України, а Олександра Лукашенка — президентом Білорусі.

Цього дня народився у 1509 році Жан Кальвін — французький протестантський проповідник, засновник кальвінізму.

10 липня — день народження Леоніда Буряка, українського футболіста і тренера (1955 рік). У 1982 році цього дня народився Влад Яма, український танцівник.