Картонний “захист” від коронавірусу створила пенсіонерка з Куби — курйози коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n140927-kumednyy-kartonnyy-kostum-vid-koronavirusu-stvoryla-pensionerka-z-kuby-video.html

Ракурс

Кумедний картонний костюм від коронавірусу створила 82-річна пенсіонерка з Куби. Жінка вирішила у незвичний спосіб захиститися від поширення інфекції, оскільки не бажала відмовлятися від щоденних прогулянок.

Колишня медсестра Ферідія Рохас перебуває у «групі ризику» за віком. Однак, жінка не бажає сидіти вдома, чекаючи на доставку найнеобхіднішого, як це пропонує кубинський уряд, пише ТСН.

Для створення захисного костюму 82-річній жінці знадобилося кілька картонних коробок та фарби. Жінка зізнається, що перехожі дивуються її вбранню. Дехто навіть глузує. Проте Ферідія Рохас не планує від нього відмовлятися.