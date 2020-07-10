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Ракурс
Картонний “захист” від коронавірусу створила пенсіонерка з Куби — курйози коронавірусу

Кумедний картонний костюм від коронавірусу створила пенсіонерка з Куби (ВІДЕО)

10 лип 2020, 11:53
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Кумедний картонний костюм від коронавірусу створила 82-річна пенсіонерка з Куби. Жінка вирішила у незвичний спосіб захиститися від поширення інфекції, оскільки не бажала відмовлятися від щоденних прогулянок.

Колишня медсестра Ферідія Рохас перебуває у «групі ризику» за віком. Однак, жінка не бажає сидіти вдома, чекаючи на доставку найнеобхіднішого, як це пропонує кубинський уряд, пише ТСН.


Для створення захисного костюму 82-річній жінці знадобилося кілька картонних коробок та фарби. Жінка зізнається, що перехожі дивуються її вбранню. Дехто навіть глузує. Проте Ферідія Рохас не планує від нього відмовлятися.

Джерело: Ракурс


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