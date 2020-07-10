Картонную «защиту» от коронавируса создала пенсионерка из Кубы — курьезы коронавируса

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Ракурс

Забавный картонный костюм от коронавируса создала 82-летняя пенсионерка из Кубы. Женщина решила необычным способом защититься от распространения инфекции, поскольку не желала отказываться от ежедневных прогулок.

Бывшая медсестра Феридия Рохас находится в «группе риска» из-за своего преклонного возраста. Однако женщина не желает сидеть дома, ожидая доставки необходимого, как это предлагает кубинское правительство, пишет ТСН.

Для создания защитного костюма 82-летней женщине понадобилось несколько картонных коробок и краски. Женщина признается, что прохожие удивляются ее наряду. Некоторые даже смеются. Однако Феридия Рохас не планирует от него отказываться.