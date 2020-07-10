Водитель маршрутки устроил масштабное ДТП в Киеве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n140949-voditel-marshrutki-v-kieve-ustroil-masshtabnoe-dtp-video.htmlРакурс
В Киеве произошло уже второе масштабное дорожно-транспортное происшествие за сегодняшний день, 10 июля.
Водитель маршрутного такси стал виновником столкновения пяти автомобилей. В социальных сетях утверждают, что авария произошла из-за невнимательности шофера общественного транспорта. Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook.
На видео, которое обнародовали в социальной сети, видно, что маршрутное такси протаранило внедорожник, а тот в свою очередь врезался в легковой автомобиль. Это спровоцировало столкновение еще трех транспортных средств.
Причины аварии пока неизвестны, их установят правоохранители. На месте аварии образовалась пробка.
Напомним, сегодня в Киеве уже произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Неподалеку от жилого комплекса «Чайки» на Житомирской трассе столкнулись пять автомобилей. В ДТП пострадали люди.