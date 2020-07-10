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Ракурс
Авария в Киеве с участием маршрутки. Фото: 061.ua

Водитель маршрутки устроил масштабное ДТП в Киеве (ВИДЕО)

10 июл 2020, 16:30
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В Киеве произошло уже второе масштабное дорожно-транспортное происшествие за сегодняшний день, 10 июля.

Водитель маршрутного такси стал виновником столкновения пяти автомобилей. В социальных сетях утверждают, что авария произошла из-за невнимательности шофера общественного транспорта. Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

На видео, которое обнародовали в социальной сети, видно, что маршрутное такси протаранило внедорожник, а тот в свою очередь врезался в легковой автомобиль. Это спровоцировало столкновение еще трех транспортных средств.

Причины аварии пока неизвестны, их установят правоохранители. На месте аварии образовалась пробка.


Напомним, сегодня в Киеве уже произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Неподалеку от жилого комплекса «Чайки» на Житомирской трассе столкнулись пять автомобилей. В ДТП пострадали люди.

Источник: Ракурс


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