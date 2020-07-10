Нидерланды подают в суд иск против РФ из-за крушения МН17. Фото: DW

https://racurs.ua/n140948-niderlandy-podaut-v-sud-isk-protiv-rf-iz-za-krusheniya-mn17.html

Ракурс

Авиакатастрофа малайзийского пассажирского «Боинга» рейса MH17 произошла в небе над оккупированным Донбассом шесть лет назад, но только сейчас правительство Нидерландов заявило о намерении подать иск против России в Европейский суд по правам человека в связи с этой трагедией.

Нидерланды считают Россию виновной в этой авиакатастрофе, хотя Кремль отрицает свою причастность к падению MH17, пишет Reuters.

Следует отметить, что две трети всех жертв этой авиакатастрофы являлись гражданами Нидерландов.

Нидерланды о своем решении проинформировали Совбез Организации Объединенных Наций. В сообщении говорится, что Нидерланды подают иск в ЕСПЧ, чтобы добиться справедливости и привлечения к ответственности виновных в гибели всех 298 жертв авиакатастрофы.

Как ранее писал «Ракурс», заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что помимо наказания виновных в катастрофе MH17, Украина также пытается привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права.