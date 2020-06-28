Суд по MH17: новые записи перехватов снимают вопрос об убийцах «Боинга»

https://racurs.ua/n140393-novye-zapisi-po-delu-mh17-snimaut-voprosy-o-sbitom-boinge-video.html

Ракурс

Новые записи по делу MH17 обнародовала Объединенная следственная группа (JIT) в рамках судебного процесса, проходящего в эти дни в Гааге.

Новые перехваты телефонных разговоров развеивают любые сомнения, в том, кто именно сбил «Боинг» рейса MH17, сообщает Insider.

На первом треке от 17 июля 2014 года Леонид Харченко отчитывается перед Сергеем Дубинским (Хмурый) о том, что они «сбили сушку». Дубинский хвалит его и предлагает оставить одну роту для прикрытия «Бука» и переместиться к нему.

На второй записи прослушивания уже Дубинский отчитывается перед террористом Игорем Гиркиним: якобы «сушка» сбила «Боинг», а уже потом «сепаратисты» сбили из «Бука» саму «сушку». Гиркин отвечает, что не очень в это верит.

Никаких других самолетов кроме «Боинга» MH17 в этот день над ДНР не сбивали. То, что никаких военных истребителей рядом с «Боингом» не было, подтвердили не только украинские, но и российские военные.

Напомним, что в результате катастрофы «Боинга», сбитого из ЗРК «Бук-М1» 53-й зенитно-ракетной бригады погибли 298 человек. Весной этого года в Гааге начался суд по этому делу.