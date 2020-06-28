Грязную рубашку Путина продают фетишистам в интернете, фото — МК

https://racurs.ua/n140392-gryaznuu-rubashku-putina-prodaut-fetishistam-v-internete-foto.html

Ракурс

Рубашку президента РФ Владимира Путина продают в интернете. Фетишистов просят откликнуться за 165 тыс. рублей — это примерно 2,1 тыс. евро.

В интернете появилось объявление о продаже жителем Москвы рубашки Путина. Трофей мужчина якобы раздобыл у знакомого, который вынес рубашку из отеля Sheraton в Нижнем Новгороде. Путин гостил в городе и якобы забыл предмет гардероба в номере.

Обычно после визита президента в любой отель туда приезжают сотрудники спецподразделений, которые обыскивают номер. Но владелец лота на одном из сайтов утверждает, что в тот раз в отель никто не наведался.

Рубашка оказалась у моего знакомого. Ее ни разу не стирали, — написал автор объявления на сайте Avito.ru и отметил, что рубашку вынесли из отеля «нестандартным» образом.

В любом случае мужчина готов отдать ее даже на экспертизу ДНК, чтобы подтвердить подлинность.

Рубашка сшита вручную, на ней есть бирка с росписью. Большинство пользователей сбивает цену до 50 тыс. рублей, но автор лота настаивает, что цена «раритета» намного выше.

Ранее в поле внимания СМИ попала кружка Путина. Год назад на ужин во время саммита G20 в японской Осаке глава РФ пришел со своим стаканом-термосом.