Брудну сорочку Путіна продають фетишистам в інтернеті, фото — МК

https://racurs.ua/ua/n140392-brudnu-sorochku-putina-prodaut-fetyshystam-v-interneti-foto.html

Ракурс

Сорочку президента РФ Володимира Путіна продають в інтернеті. Фетишистів просять зголоситися за 165 тис. рублів — це приблизно 2,1 тис. євро.

В інтернеті з’явилося оголошення про продаж жителем Москви сорочки Путіна. Трофей чоловік нібито роздобув в знайомого, який виніс сорочку з готелю Sheraton в Нижньому Новгороді.

Путін гостював в місті і буцімто забув предмет гардеробу в номері.

Зазвичай після візиту президента в будь-який готель туди приїжджають співробітники спецпідрозділів, які обшукують номер. Але власник лоту на одному із сайтів переконує, що того разу в готель ніхто не навідався.

Сорочка опинилася у мого знайомого. Її жодного разу не прали, — написав автор оголошення на сайті Avito.ru і зазначив, що сорочку винесли з готелю «нестандартним» чином.

У будь-якому випадку чоловік готовий віддати її навіть на експертизу ДНК, щоб підтвердити справжність.

Сорочка пошита вручну, на ній є бирка з розписом. Більшість користувачів збиває ціну до 50 тис. рублів, але чоловік наполягає, що ціна «раритету» набагато вища.

Раніше в поле уваги ЗМІ потрапила кружка Путіна. Рік тому на вечерю під час саміту G20 в японській Осаці глава РФ прийшов зі своїм стаканом-термосом.