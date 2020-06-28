Захищаю Конституцію з автоматом — емоційне вітання гірських штурмовиків, фото — ДТ

https://racurs.ua/ua/n140391-zahyschau-konstytuciu-z-avtomatom-emociyne-vitannya-girskyh-shturmovykiv-video.html

Ракурс

Вітання з Днем Конституції оприлюднили військові Закарпатського легіону — 128-ї Окремої гірсько-штурмової бригади.

Їхнє вітання виявилося дуже емоційним і з прихованим сенсом. На відео гірських штурмовиків один з воїнів заряджає патронами ріжок автомата. «Я — гірський штурмовик. Я захищаю Конституцію!» — так підписали це відео.

Щоразу, коли боєць бере черговий патрон, на відео з’являється текст статті Конституції.

Зокрема, згадали ст. 21 («Я вільний і рівний з іншими у своїй гідності і правах»), ст. 23 («Маю право на вільний розвиток своєї особистості»), ст. 27 і 28 («Маю невід'ємне право на повагу до себе та своєї гідності»), ст. 29 («Маю свободу та особисту недоторканність»), ст. 34 («Маю свободу слова і думки»).

Штурмовики зазначили: вони захищають Конституцію від загарбника щодня та борються за те, щоб вона виконувалася.