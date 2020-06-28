На виборах у Польщі здивовані високою явкою, фото — Польське радіо

https://racurs.ua/ua/n140390-na-vyborah-u-polschi-zdyvovani-vysokou-yavkou-foto-video.html

Ракурс

Вибори президента у Польщі 28 червня відбуваються за небувалої останнім часом явки. На дільницях від 7.00 ранку утворилися невеликі черги.

Голова виборчої комісії дільниці 601 у варшавському районі Урсинув Ян Собота розповів, що не пригадає такої активності виборців. Собота прогнозує, що явка на його дільниці може скласти навіть 70% виборців, повідомляє «Укрінформ».

Станом на 12.00 надеяких дільницях у Варшаві проголосували 35−40% виборців.

У зв’язку з пандемією коронавірусу поляки намагаються дотримуватися дистанції. Усі члени комісій та виборці перебувають на дільницях у масках, часто у медичних рукавичках. Виборці приходять зі своїми ручками.

Державна виборча комісія Польщі повідомила, що станом на 13.00 проголосували вже понад 7,1 млн громадян (24% від загальної кількості виборців). На цю мить — це найвища явка у виборах за попередні роки.

Для порівняння: у президентських виборах 2015 року явка виборців на 12.00 годину становила 14,61%, під час парламентських — 18,14%. Найвища явка — у Мазовєцькому (26,36%) і Малопольському воєводствах (25,32%).

Цьогорічні президентські вибори проводяться за гібридною системою. Їх перенесли з початку травня у зв’язку з пандемією.

Проголосувати можна на виборчій дільниці або ж дистанційно (поштою). Усі, хто обрав другий спосіб голосування, мали заздалегідь повідомити про це виборчу комісію. Поштою зобов’язані також проголосувати усі, хто перебуває в ізоляції та на карантині.

У виборчому списку 11 кандидатів. Найбільші шанси вийти до другого туру мають чинний президент Анджей Дуда (правляча партія «Право і Справедливість») і кандидат від Громадянської коаліції мер Варшави Рафал Тшасковський.

Якщо жоден із кандидатів не набере у першому турі виборів понад 50% голосів, то 12 липня відбудеться другий тур.