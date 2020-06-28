На выборах в Польше удивлены высокой явкой, фото — Польское радио

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Ракурс

Выборы президента в Польше 28 июня проходят при небывалой в последнее время явке. На участках с 7.00 утра образовались небольшие очереди.

Председатель избирательной комиссии участка 601 в варшавском районе Урсынув Ян Собота рассказал, что не припомнит такой активности избирателей. Собота прогнозирует, что явка на его участке может составить даже 70% избирателей, сообщает «Укринформ».

По состоянию на 12.00 на некоторых участках в Варшаве проголосовали 35−40% избирателей.

В связи с пандемией коронавируса поляки пытаются соблюдать дистанцию. Все члены комиссий и избиратели находятся на участках в масках, часто в медицинских перчатках. Избиратели приходят со своими ручками.

Государственная избирательная комиссия Польши сообщила, что по состоянию на 13.00 проголосовали уже более 7,1 млн граждан (24% от общего количества избирателей). На данный момент это самая высокая явка на выборах за предыдущие годы.

На президентских выборах 2015 года явка избирателей на 12.00 составляла 14,61%, во время парламентских — 18,14%. Самая высокая явка в Мазовецком (26,36%) и Малопольском воеводствах (25,32%).

Нынешние президентские выборы проводятся по гибридной системе. Их перенесли с начала мая в связи с пандемией.

Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно (по почте). Все, кто выбрал второй способ голосования, должны были заранее сообщить об этом в избирательную комиссию. По почте обязаны также проголосовать все, кто находится в изоляции и на карантине.

В избирательном списке 11 кандидатов. Самые лучшие шансы выйти во второй тур у действующего президента Дуды (правящая партия «Право и Справедливость») и кандидата от Гражданской коалиции мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре выборов более 50% голосов, 12 июля состоится второй тур.