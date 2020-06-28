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Ракурс
Защищаю Конституцию с автоматом — эмоциональное приветствие горных штурмовиков, фото — ЗН

Защищаю Конституцию с автоматом — эмоциональное приветствие горных штурмовиков (ВИДЕО)

28 июн 2020, 18:49
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Поздравление с Днем Конституции обнародовали военные Закарпатского легиона — 128-й Отдельной горно-штурмовой бригады.

Их приветствие оказалось очень эмоциональным и со скрытым смыслом. На видео горных штурмовиков один из воинов заряжает патронами рожок автомата. «Я — горный штурмовик. Я защищаю Конституцию!» — так подписали это видео.

Каждый раз, когда боец берет очередной патрон, на видео появляется текст статьи Конституции.


В частности, вспомнили ст. 21 («Я свободный и равный с другими в своем достоинстве и правах»), ст. 23 («Имею право на свободное развитие своей личности»), ст. 27 и 28 («Имею неотъемлемое право на уважение к себе и своему достоинству»), ст. 29 («Имею свободу и личную неприкосновенность»), ст. 34 («Имею свободу слова и мысли»).

Штурмовики отметили: они защищают Конституцию от захватчика ежедневно и борются за то, чтобы она выполнялась.

Источник: Ракурс


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