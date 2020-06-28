Защищаю Конституцию с автоматом — эмоциональное приветствие горных штурмовиков, фото — ЗН

https://racurs.ua/n140391-zaschischau-konstituciu-s-avtomatom-emocionalnoe-privetstvie-gornyh-shturmovikov-video.html

Ракурс

Поздравление с Днем Конституции обнародовали военные Закарпатского легиона — 128-й Отдельной горно-штурмовой бригады.

Их приветствие оказалось очень эмоциональным и со скрытым смыслом. На видео горных штурмовиков один из воинов заряжает патронами рожок автомата. «Я — горный штурмовик. Я защищаю Конституцию!» — так подписали это видео.

Каждый раз, когда боец берет очередной патрон, на видео появляется текст статьи Конституции.

В частности, вспомнили ст. 21 («Я свободный и равный с другими в своем достоинстве и правах»), ст. 23 («Имею право на свободное развитие своей личности»), ст. 27 и 28 («Имею неотъемлемое право на уважение к себе и своему достоинству»), ст. 29 («Имею свободу и личную неприкосновенность»), ст. 34 («Имею свободу слова и мысли»).

Штурмовики отметили: они защищают Конституцию от захватчика ежедневно и борются за то, чтобы она выполнялась.