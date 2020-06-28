Суд по MH17: нові записи перехоплень знімають питання щодо вбивць «Боїнга»

https://racurs.ua/ua/n140393-novi-zapysy-u-spravi-mh17-znimaut-pytannya-schodo-zbytogo-boyinga-video.html

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Нові записи у справі MH17 оприлюднила Об'єднана слідча група (JIT) в рамках судового процесу, що проходить у ці дні в Гаазі.

Нові перехоплення телефонних розмов розвіюють будь-які сумніви, в тому хто саме збив «Боїнг» рейсу MH17, повідомляє Insider.

На першому треку від 17 липня 2014 року Леонід Харченко звітує перед Сергієм Дубинським (Хмурий) про те, що вони «збили сушку». Дубинський хвалить його і пропонує залишити одну роту на прикриття «Бука» та переміститися до нього.

На другому записі прослуховування вже Дубинський звітує перед Гіркіним: нібито «сушка» збила «Боїнг», а вже потім «сепаратисти» збили з «Бука» саму «сушку». Гіркін відповідає, що не дуже в це вірить.

Жодних інших літаків крім «Боїнга» MH17 в цей день над ДНР не збивали. Те, що ніяких військових винищувачів поруч з «Боїнгом» не було, підтвердили не тільки українські, а й російські військові.

Нагадаємо, що в результаті катастрофи «Боїнга», збитого із ЗРК «Бук-М1» 53-й зенітно-ракетної бригади загинули 298 чоловік. Навесні цього року в Гаазі розпочався суд щодо цієї справи.