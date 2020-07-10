Экс-президент Петр Порошенко. Фото: economics-prorok.com

https://racurs.ua/n140947-novye-dela-protiv-poroshenko-otkryli-iz-za-kolomoyskogo-video.html

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Дела Порошенко набирают обороты. Офис генерального прокурора зарегистрировал новые уголовные производства против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Четыре уголовных производства против лидера «Европейской солидарности» открыли по заявлению олигарха Игоря Коломойского. Заявления бизнесмена касаются «ПриватБанка» — якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности банка и разглашал банковскую тайну этого учреждения. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».

По словам адвоката, также в процессах речь идет о злоупотреблении служебным положением и легализации средств, добытых преступным путем.

Сама логика подобных инсинуаций господина Коломойского является очень странной. Получается, что, разглашая его банковскую тайну, то есть сообщая об этом банке правдивые сведения, наносили этим вред акционерам «ПриватБанка», — отметил адвокат.



Напомним, глава следственной группы Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что дела против Петра Порошенко являются бесперспективными и развалятся.