Екс-президент Петро Порошенко. Фото: economics-prorok.com

https://racurs.ua/ua/n140947-novi-spravy-proty-poroshenka-vidkryly-cherez-kolomoyskogo-video.html

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Справи Порошенка набирають обертів. Офіс генерального прокурора зареєстрував нові кримінальні провадження проти екс-президента України Петра Порошенка.

Чотири кримінальні провадження проти лідера «Європейської солідарності» відкрили за заявою олігарха Ігоря Коломойського. Заяви бізнесмена стосуються «ПриватБанку» — нібито президент Порошенко перешкоджав господарській діяльності банку і розголошував банківську таємницю цього установи. Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань в ефірі телеканалу «Прямий».

За словами адвоката, також у провадженнях йдеться про зловживання службовим становищем та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.

Сама логіка подібних інсинуацій пана Коломойського є дуже дивною. Виходить, що розголошуючи його банківську таємницю, тобто повідомляючи про цей банк правдиві відомості, завдавали цим шкоди акціонерам «ПриватБанку», — зазначив адвокат.



Нагадаємо, голова слідчої групи Держбюро розслідувань Олег Корецький заявив, що справи проти Петра Порошенка є безперспективними і розваляться.