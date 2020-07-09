80% справ проти Порошенка є безперспективними — опальний слідчий ДБР, фото — Резонанс

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Справи проти Петра Порошенка є безперспективними і розваляться. Про це заявив голова слідчої групи Держбюро розслідувань Олег Корецький.

Він звинуватив колег у фальшуванні матеріалів і впевнений, що 80% справ проти п’ятого президента не мають перспективи.

Корецький вийшов 9 липня до преси, провівши брифінг. Він назвав безперспективними справи щодо несплати податків під час продажу «Кузні на Рибальському», укладення мінських угод, діяльності Липецької фабрики, отриманні томосу. Про частину проваджень Корецький не відповів, оскільки не володіє матеріалами справи.

Він не має наміру звільнятися з відомства, оскільки не розголошував таємниці досудового слідства. Корецький готовий написати заяви про зловживання колег. Він заявив і про погрози звільненням через бажання закрити справи проти Порошенка.

Тиск, за його словами, почався у січні-лютому 2020 року, коли Корецький запропонував новому керівництву ДБР закрити деякі справи, оскільки слідчі не бачили «перспектив їх розслідування».

Через місяць після цієї розмови мене поставили перед фактом, що я повинен звільнитися з ДБР. Згодом сказали прийти для вручення повідомлення скорочення моєї посади, — розповів Корецький.

Слідчий також вважає, що кримінальне провадження щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року не матиме перспектив.

Там все абсолютно засекречено, тобто це на 90% державна таємниця, яку я не маю права розкривати. Але, на мою думку, це провадження не матиме перспектив, — повідомив слідчий.

За словами Корецького, генпрокурор Ірина Венедіктова, яка раніше очолювала ДБР, досі впливає на роботу цієї інституції.

Це люди, які розпочинали роботу разом. Тобто сьогодні на посаді в.о. директора ДБР і першого заступника працюють люди, яких вона туди привела, — заявив слідчий.

Нагадаємо, що 8 липня Корецький надав адвокатам Порошенка інформацію про закриття однієї зі справ проти екс-президента. Він також заявив про намір оприлюднити інформацію щодо тиску на слідчу групу, яка вела справи Порошенка в ДБР.