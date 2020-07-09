80% производств против экс-президента бесперспективные, считает опальный следователь ГБР - дела против Порошенко, фото — Резонанс

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Дела против Петра Порошенко являются бесперспективными и развалятся. Об этом заявил глава следственной группы Госбюро расследований Олег Корецкий.

Он обвинил коллег в фальсификации материалов и уверен, что 80% дел против пятого президента не имеют перспективы.

Корецкий вышел 9 июля к прессе, проведя брифинг. Он назвал бесперспективными дела по неуплате налогов при продаже «Кузницы на Рыбацком», о подписании минских соглашений, деятельности Липецкой фабрики, получении томоса.

Он не намерен увольняться из ведомства, поскольку не разглашал тайны досудебного следствия. Корецкий готов написать заявления о злоупотреблениях коллег. Он заявил и об угрозах увольнением из-за желания закрыть дела против Порошенко.

Давление, по его словам, началось в январе-феврале 2020 года, когда Корецкий предложил новому руководству ГБР закрыть некоторые дела, поскольку следователи не видели «перспектив их расследования».

Через месяц после этого разговора меня поставили перед фактом, что я должен уволиться из ГБР. Впоследствии сказали прийти для вручения уведомления о сокращении моей должности, — рассказал Корецкий.

Следователь также считает, что уголовное производство по поводу прохождения украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года не имеет перспектив.

Там все абсолютно засекречено, то есть это на 90% государственная тайна, которую я не имею права раскрывать. Но я считаю, что у этого производства нет перспектив, — сообщил следователь.

По словам Корецкого, генпрокурор Ирина Венедиктова, ранее возглавлявшая ГБР, до сих пор влияет на работу этого учреждения.

Это люди, начинавшие работать вместе. Сегодня в должности и.о. директора ГБР и первого заместителя работают люди, которых она туда привела, — заявил следователь.

Напомним, что 8 июля Корецкий предоставил адвокатам Порошенко информацию о закрытии одного из дел против экс-президента. Он также заявил о намерении обнародовать информацию о давлении на следственную группу, которая вела дела Порошенко в ГБР.