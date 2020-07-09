Второй раз в первый класс — в Раде подготовили необычный законопроект. Фото: pixabay

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Ракурс

Закон «О полном общем среднем образовании» гласит, что граждане Украины имеют право бесплатно получить общее среднее образование в коммунальных и государственных учреждениях один раз на протяжении жизни. При этом в Конституции Украины указывается, что никому не могут отказать в праве на образование.

Эти нормы противоречат друг другу. Чтобы этого не было, нардепы подготовили законопроект № 3808, которым предлагают внести ряд изменений в закон «О полном общем среднем образовании». Соответствующий проект закона опубликован на сайте Верховной Рады.

Инициаторы законопроекта предлагают отменить норму, которая гласит, что получить среднее образование можно один раз в жизни. Если законопроект будет принят, украинцы получат возможность учиться в школе несколько раз.

Также инициаторы законопроекта хотят улучшить условия работы педагогов. В частности, они предлагают отменить норму об обязательном подписании трудового договора при приеме на работу. Кроме того, они планируют принять единые требования для директоров школ. В частности, руководитель школы должен быть гражданином Украины, свободно владеть украинским языком, иметь степень магистра и стаж работы не менее трех лет.

При этом не смогут занимать такую должность:

человек, который признан судом недееспособным;

имеет судимость;

не имеет права занимать эту должность по решению суда;

был признан виновным в коррупции.

Напомним, ранее стало известно, как в этом году будут поступать в вузы выпускники из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.