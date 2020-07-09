Другий раз у перший клас — у Раді підготували незвичайний законопроект. Фото: pixabay

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Закон «Про повну загальну середню освіту» говорить, що громадяни України мають право безоплатно здобути загальну середню освіту в комунальних і державних установах один раз протягом життя. Водночас у Конституції України вказується, що нікому не можуть відмовити в праві на освіту.

Ці норми суперечать одна одній. Щоб цього не було, нардепи підготували законопроект № 3808, яким пропонують внести низку змін в закон «Про повну загальну середню освіту». Відповідний проект закону опубліковано на сайті Верховної Ради.

Ініціатори законопроекту пропонують скасувати норму, в якій йдеться про те, що здобути середню освіту можна один раз у житті. Якщо законопроект буде прийнятий, українці отримають можливість навчатися в школі кілька разів.

Також ініціатори законопроекту хочуть поліпшити умови роботи педагогів. Зокрема, вони пропонують скасувати норму про обов’язкове підписання трудового договору при прийомі на роботу. Окрім того, вони планують ухвалити єдині вимоги для директорів шкіл. Зокрема, керівник школи повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати ступінь магістра і стаж роботи щонайменше три роки.

Водночас не зможуть займати таку посаду:

людина, яка визнана судом недієздатною;

має судимість;

не має права займати цю посаду за рішенням суду;

була визнана винною в корупції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як цього року будуть вступати до вишів випускники з анексованого Криму та окупованого Донбасу.