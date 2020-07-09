Снесенный шлагбаум аукнулся «слуге» уголовным делом. Фото: УСИ

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Уголовное производство открыла Нацполция Одессы по факту сноса шлагбаумов и будок охраны на пляжах 13-й станции Большого Фонтана и Ланжероне в Одессе.

Основанием для открытия уголовного производства стали заявления собственников уничтоженных объектов, предпринимателей Оксаны Степанюк и Натальи Кушнир, сообщает «Думская».

В полиции это правонарушение квалифицируют по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Как известно, вышеуказанные объекты были снесены вчера, 8 июля, активистами из общественной организации «На благо Одессы», которые считают шлагбаумы незаконными. В уничтожении шлагбаумов и будок охраны также активное участие принимал нардеп из партии «Слуга народа» Артем Дмитрук.

Именно этот нардеп во время предвыборной кампании устраивал показательный демонтаж этих объектов в августе 2019 года. Однако, несколько дней назад шлагбаумы снова появились на старом месте и за проезд к морю водителям приходилось платить.

Следует уточнить, что вопрос законности шлагбаумов рассматривается в апелляционном суде. Степанюк обжалует решение суда, которым шлагбаумы признаны незаконными. Изначально апелляцию Степанюк должны были рассмотреть в феврале, но слушание перенесли на май. Но затем дату слушания дела и вовсе перенесли на октябрь 2020 года. Такое затягивание рассмотрения дела позволяет предпринимателям собирать плату за проезд на протяжении всего курортного сезона.