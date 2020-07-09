На «разговор с Путиным» отреагировали у Порошенко — пленки Деркача, скриншот видео

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«Пленки Деркача» с записью разговора Петра Порошенко с Владимиром Путиным в «Европейской солидарности» считают фейком и фальсификацией.

В партии Порошенко считают «разговор с Путиным», обнародованный Деркачем, грубо смонтированным фальсификатом.

В течение шести лет фейки — постоянный инструмент российской гибридной войны против Украины и лично Порошенко. От «распятого мальчика в Славянске» до «убийства Петром Порошенко родного брата», — ответила пресс-служба «ЕС» на запрос УП.

В партии напомнили, что Андрей Деркач — выпускник Высшей школы КГБ, а новые записи — продолжение истории с фальсификацией «бесед с Джо Байденом».

«Евросолидарность» утверждает, что сегодняшняя пресс-конференция Деркача, заявления генпрокурора Ирины Венедиктовой, многочисленные дела против экс-президента являются спецоперацией московской агентуры и местью Кремля.

Деркач и прокурор Константин Кулик — участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятию с России ответственности за агрессию, — говорится в комментарии «ЕС».

В партии напомнили, что заявления Кулика и Деркача «коррелируются с заявлением Венедиктовой» о том, что граждане «массово обращаются с заявлениями на Порошенко».

В частности, в партии сообщили, что юристы связываются с вынужденным переселенцам и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества.

Ранее на новые «пленки Деркача» отреагировали и в Кремле. Там не знают, как можно было осуществить запись.