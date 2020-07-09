«Розмову з Путіним» в Порошенка назвали витвором продюсерів «розіп'ятого хлопчика», скріншот відео

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«Плівки Деркача» із записом розмови Петра Порошенка з Володимиром Путіним в «Європейській солідарності» вважають фейком і фальсифікацією.

В партії Порошенка вважають «розмову з Путіним», яку оприлюднив Деркач, грубо змонтованим і «ретельно скомпільованим» фальсифікатом.

Впродовж шести років фейки — постійний інструмент російської гібридної війни проти України і особисто Порошенка. Від «розіп'ятого хлопчика у Слов’янську» до «вбивства Петром Порошенком рідного брата», — так відповіла прес-служба «ЄС» на запит УП.

В партії нагадали, що Андрій Деркач — випускник Вищої школи КДБ, а нові записи — продовження історії із фальсифікацією «бесід з Джо Байденом».

«Євросолідарність» переконує, що сьогоднішня прес-конференція Деркача, заяви генпрокурора Ірини Венедиктової, численні справи проти екс-президента є спецоперацією московської агентури і помстою Кремля.

Деркач та прокурор Костянтин Кулик — учасники кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну, — йдеться у коментарі «ЄС».

В партії нагадали, що заяви Кулика і Деркача «корелюються із заявою Венедиктової» про те, що громадяни «масово звертаються із заявами на Порошенка».

Зокрема, в партії повідомили, що юристи телефонують вимушеним переселенцям і пропонують їм підписувати позови проти Порошенка, який нібито винен у втраті ними майна.

Раніше на нові «плівки Деркача» відреагували і в Кремлі. Там не знають, як можна було здійснити записи.