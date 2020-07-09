Плівки Деркача

https://racurs.ua/ua/n140883-poroshenko-nibyto-mylo-bazikav-iz-putinym-u-rozpal-viyny-i-obgovoryv-iz-baydenom-dyversiyi.html

Ракурс

Нові «плівки Деркача», голоси на яких нібито належать п’ятому президенту Петру Порошенку і колишньому віце-президенту США Джо Байдену, а також главі Росії Володимиру Путіну, опублікував 9 липня нардеп Андрій Деркач.

Він провів прес-конференцію, під час якої опублікував нові записи, які нібито свідчать про держзраду Порошенка. Зокрема, одіозний нардеп представив запис розмови людей «з голосами, схожими на голоси Петра Порошенка і президента Росії Володимира Путіна».

Ця розмова нібито була записана 30 квітня 2015 року — за два місяці після боїв у Дебальцево. Розмова починається з того, що сторони обговорюють миротворців на Донбасі. Нібито Порошенко каже, що західні партнери не в захваті від цієї ідеї і вважають, що це російська пастка. На що чоловік із голосом, схожим на Путіна, відповідає, що цю тему повинні обговорити тодішній глава МЗС України Павло Клімкін та його колега з РФ Сергій Лавров.

Порошенко також запросив представника Росії до України, щоб вони змогли обговорити проведення тристоронніх контактних груп у Мінську, на що Путін відповів згодою і пообіцяв дати відповідне розпорядження Лаврову. Порошенко зазначив, що цей крок допоміг би сторонам налагодити діалог.

Після цього нібито глави двох країн перейшли до обміну люб’язностями. Зокрема, вони поговорили про Міжнародний день праці, який святкується 1 травня. І Путін, і Порошенко поділилися тим, що будуть роздавати різні нагороди до цього свята.

Після цього Путін нібито запитав Порошенка, як йому вдається впоратися зі своїми обов’язками. На що Порошенко відповів, що він справляється, і чим далі — тим легше.

Уже вибудовується якась вертикаль, адже коли я прийшов — було не просто. Але політичну стабілізацію в умовах економічних проблем, м’яко кажучи, вибудовувати зовсім не просто. Але довга черга з бажаючих на посаду президента України не спостерігається, — зазначив Порошенко.

На що Путін сказав, що Україна — красива і цікава країна.

Порошенко також розповів, що пишається своїм рейтингом і довірою українців, а Путін відповів, що це дійсно важливо.

Добре, Володимире Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі! — сказав на прощання Порошенко.

Обіймаю. До побачення, давайте, — відповів йому Путін.

Також Деркач опублікував запис розмови, на якому нібито фігурують Порошенко і Байден. Ця розмова нібито була записана 19 серпня 2016 року. У розмові Байден розкритикував Порошенка за те, що він хотів влаштувати диверсію в Криму.

Вочевидь, йдеться про події 2016 року. Тоді низка ЗМІ писали, що окупанти затримали в Криму представників українських спецслужб, які планували підірвати дамбу через озеро Сиваш, через що затопленими виявилися б деякі села в Криму. І Порошенко, і екс-секретар РНБО Олександр Турчинов заперечували цю інформацію.

Але з опублікованої розмови стає зрозуміло, що спецоперація дійсно могла готуватися, і Байден залишився цим дуже незадоволений. На що нібито Порошенко відповів, що такого більше не станеться. Він зазначив, що на момент події він був з робочим візитом в Азії. За словами екс-президента, він також думав про звільнення голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України, проте якщо він це зробить, це буде визнанням провини.

На питання Байдена, чи знав Порошенко про цю спецоперацію, екс-президент не дав прямої відповіді. Після цього Байден на підвищених тонах почав вимагати, щоб таке не повторювалося, і Порошенко запевнив, що цього більше не станеться.