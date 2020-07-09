Прорив дамби в Росії. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Прорив дамби в Росії на річці Городянка став причиною затоплення 29 будинків у місті Руза в Підмосков’ї. Рівень води у річці піднявся через сильні зливи. Дамба на річці не витримала і водяний вал пройшов через населений пункт.

Внаслідок повені виявилися підтопленими 29 житлових будинків, а п’ять будинків та одна лазня були змиті водою, повідомляє «Интерфакс», посилаючись на слова віце-губернатора Підмосков’я Ігоря Трєскова.

Воду в річці стримувала безхазяйна дорога, яка виконувала роль дамби. Комунальні служби намагалися прокласти обвідний канал, але річка підмила технічний насип і пішла по новому руслу через приватний сектор у сторону річки Руза.

Вода на своєму шляху розмила кілька доріг у місті, а також у найближчих селах. Зокрема, розмита 15-метрова ділянка Волоколамського шосе над річкою Городянкою.

Мешканці будинків, які опинилися на шляху водяного потоку, були попередньо евакуйовані. Влада Підмосков’я не виключає другої хвилі паводку.

Загалом через сильні зливи було підтоплено 327 присадибних ділянок, 150 дачних будинків, 29 житлових будинків у трьох міських округах Підмосков’я: Рузі, Можайську та Істрі. Один міст пошкоджено.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський приїхав у Карпати особисто оцінити наслідки паводків. Він відвідав село Ланчин Івано-Франківської області, яке сильно постраждало під час паводку на річці Прут.