Прорыв дамбы в России. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Прорыв дамбы в России на реке Городянка стал причиной затопления 29 домов в городе Руза в Подмосковье. Уровень воды в реке поднялся из-за сильных ливней. Дамба на реке не выдержала и водяной вал обрушился на населенный пункт.

В результате наводнения оказались подтопленными 29 жилых домов, а пять домов и одна баня были смыты водой, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова.

Воду в реке сдерживала бесхозная дорога, которая выступала в качестве дамбы. Коммунальные службы пытались проложить обводной канал, но река подмыла техническую насыпь и пошла по новому руслу через частный сектор в сторону реки Руза.

Вода на своем пути размыла несколько дорог в городе, а также в ближайших деревнях. В частности, размыт 15-метровый участок Волоколамского шоссе над рекой Городянка.

Жители домов, которые оказались на пути водяного потока, были предварительно эвакуированы. Власти Подмосковья не исключают второй волны паводка.

Всего из-за сильных ливней были подтоплены 327 приусадебных участков, 150 дачных домов, 29 жилых домов в трех городских округах Подмосковья: Рузе, Можайске и Истре. Один мост получил повреждения.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский приехал в Карпаты лично оценить последствия паводков. Он побывал в селе Ланчин Ивано-Франковской области, которое сильно пострадало во время паводка на реке Прут.